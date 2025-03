Abitare gli alberi, il condominio che non ti aspetti: questo il tema del prossimo TEDxCremona Salon, uno spettacolo-talk in programma per giovedì 27 marzo (ore 21), al cinema teatro Filo di Cremona.

Sul palco, in dialogo con il pubblico, quattro ospiti esperti che sapranno raccontare un mondo nascosto, un viaggio tra scienza, natura e spettacolo.

“Un albero è un essere vivente, un microcosmo di relazioni, in continua connessione con altri alberi e non solo. Le sue radici, il tronco, la corteccia, i rami e le foglie sono casa per moltissimi altri esseri viventi: insetti, piccoli animali, funghi, muschi e licheni raccontano gli organizzatori.

“Un albero è uno spazio abitato, una specie di condominio dove il picchio impedisce al il ghiro di dormire, i piccoli di merlo sporcano i “balconi” degli scoiattoli, le formiche creano autostrade che attraversano il nido dei passerotti. Un intreccio si storie che raccontano la meraviglia della biodiversità verticale alla quale dobbiamo prestare attenzione”.

Dopo l’evento Semi di gennaio 2023, il Team di TEDxCremona Salon prosegue l’esplorazione dei temi legati alla natura e alla biodiversità: “In questo caso lo scopo è provare a osservare gli alberi da una prospettiva inedita per imparare a rispettarli e averne cura” spiega Andrea Mattioli (organizer). Come sempre “ringrazio i sostenitori di TedxCremona che dal 2019 ci consentono di portare a Cremona idee, pensieri e conoscenza”.

Biglietti in vendita nella biglietteria del Cinema Teatro Filo o sulla piattaforma webtic.it

GLI OSPITI

Antea Franceschin e Martina Pasquet – una guida escursionistica e una divulgatrice scientifica, porteranno in scena un’esperienza immersiva e poetica, pensata per far “vedere” ciò che normalmente sfugge al nostro sguardo.

Claudia Canedoli – Ricercatrice in ecologia e conservazione della biodiversità, ci guiderà alla scoperta degli alberi-habitat: veri e propri rifugi per specie che vivono, si nutrono e si relazionano con l’albero stesso. Attraverso aneddoti e curiosità, scopriremo quanto queste interazioni siano fondamentali per la salute degli ecosistemi.

Davide Corengia – Arboricoltore e co-fondatore di Biotreeversity, ci racconterà la sua vita sugli alberi. In un mondo che corre veloce, gli alberi ci insegnano l’importanza della lentezza e delle relazioni durature. Capiremo perché sono i nostri alleati silenziosi per salvare il pianeta.

