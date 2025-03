realme al MWC 2025: strategia triennale, IA e qualcosa di ultra

(Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2025, realme, marchio di smartphone in rapida ascesa a livello globale, ha delineato una strategia triennale ambiziosa e presentato una serie di novità significative, consolidando la propria posizione nel panorama tecnologico internazionale. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di raddoppiare la propria base utenti globale entro tre anni, puntando a una crescita sostenuta in oltre 100 mercati e a un consolidamento nel segmento di fascia medio-alta. Questa strategia segue un 2024 di forte espansione, particolarmente evidente in Europa, dove realme ha registrato una crescita del 32% nel quarto trimestre, con risultati di rilievo in paesi come Italia e Spagna. L’obiettivo europeo è altrettanto audace: superare i 10 milioni di vendite annuali entro il 2028.

Per raggiungere tali traguardi, realme ha definito una roadmap focalizzata su tre pilastri: pianificazione strategica dei prodotti, rafforzamento del brand e innovazione tecnologica. Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme, ha sottolineato l’impegno dell’azienda a sviluppare prodotti basati sulle esigenze degli utenti, con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Al MWC 2025, realme ha chiarito il posizionamento globale delle sue tre principali linee di prodotto: la serie GT, la serie C e la serie numerica. L’intelligenza artificiale è un elemento centrale della strategia di realme. L’azienda si impegna a integrare l’AI in tutti i suoi smartphone, con l’iniziativa “NEXT AI” che si concentra su imaging AI, efficienza AI e gaming AI. L’obiettivo è ambizioso: distribuire 100 milioni di smartphone abilitati all’AI a livello globale nei prossimi tre anni.

realme ha annunciato una serie di partnership strategiche volte a coinvolgere attivamente il pubblico più giovane. Queste collaborazioni includono importanti aziende nel settore del gaming (Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Honor of Kings, Battlegrounds Mobile India) per eventi, co-branding e innovazioni tecniche dedicate al gaming mobile. Sono previste anche collaborazioni intersettoriali con brand iconici, in linea con la cultura e i valori dei giovani, per creare connessioni autentiche e stimolanti.

La serie realme 14 Pro è stata una delle protagoniste dell’evento. Questi dispositivi, caratterizzati da un sistema di cambio colore in base alla temperatura, mirano a portare caratteristiche tipiche dei flagship nel segmento di fascia media. In collaborazione con lo studio di design Valeur Designers, realme ha introdotto l’”Unique Pearl Design”. Il realme 14 Pro+ si distingue per un comparto fotografico di alto livello, con una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50MP e un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 1/2″, che consente uno SuperZoom 120X. Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G e integra funzionalità AI avanzate, come il triplo flash MagicGlow per ritratti notturni e AI Ultra Clarity 2.0.

Il realme 14 Pro, pur privo del teleobiettivo periscopico, mantiene il triplo flash MagicGlow e offre una fotocamera principale Sony IMX882 OIS da 50MP. Entrambi i modelli vantano una batteria da 6.000 mAh e resistenza IP69/68/66. La serie 14 Pro è completata dal realme 14x 5G, un dispositivo robusto con resistenza di livello militare, e dai realme Buds Air7, auricolari con cancellazione attiva del rumore (ANC) e certificazione Hi-Res Audio Wireless. Infine, realme ha sorpreso presentando un concept di obiettivo intercambiabile per smartphone. Questo prototipo, dotato di un sensore Sony da 1 pollice e di un sistema di montaggio brevettato, consente di collegare obiettivi DSLR direttamente allo smartphone. Sebbene non sia ancora un prodotto commerciale, dimostra l’impegno di realme verso l’innovazione continua.