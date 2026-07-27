Ancora caldo su Cremona: tornano afa e temperature oltre i 35 gradi

Dopo una breve parentesi più fresca e instabile, il caldo è pronto a tornare protagonista anche a Cremona. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti il progressivo rafforzamento dell’anticiclone africano, che dalla prossima settimana riporterà condizioni di tempo stabile, tanto sole e un sensibile aumento delle temperature.

Nel cremonese le massime potrebbero superare i 37 gradi nelle ore centrali della giornata, con valori percepiti ancora più elevati a causa dell’umidità tipica della Pianura Padana. Anche le ore notturne offriranno poco sollievo, con minime che potrebbero rimanere sopra i 25 gradi, favorendo le cosiddette “notti tropicali”.

Le autorità sanitarie raccomandano particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie croniche. Trai consigli, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e limitare l’attività fisica all’aperto. L’ondata di calore dovrebbe accompagnare gran parte della settimana, con condizioni prevalentemente soleggiate e solo una bassa probabilità di temporali.

Un ritorno dell’estate più intensa che, dopo la breve tregua degli ultimi giorni, riporterà Cremona tra le città più calde della Pianura Padana.

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