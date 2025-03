Nella sala conferenze del Crit di via dell’Innovazione 5 a Cremona è andata in scena l’Assemblea di tutte le realtà sportive cittadine.

L’Assemblea è un organo della Consulta dello Sport che formula analisi e proposte su varie tematiche che riguardano il mondo sportivo, elaborando specifici indirizzi per il Comitato Esecutivo, all’interno del quale è rappresentata con due membri.

E’ stato l’Assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi ad illustrare nei minimi dettagli alle circa 120 associazioni e società (su un totale di 150 presenti nel territorio comunale) che hanno aderito all’Assemblea il nuovo protocollo della Consulta dello Sport Cremonese, approvato circa un mese fa e valido per il quinquennio 2025-2029.

Il ruolo della Consulta dello Sport (costituita da due organi, il Comitato Esecutivo e l’Assemblea) è importante per lo sviluppo del mondo sportivo cremonese. Questi i temi che la Consulta dello Sport, assieme alle associazioni sportive che si sono iscritte all’Assemblea, tratterà e svilupperà: Riforma dello Sport, nuovo Codice degli Appalti, nuove concessioni degli impianti sportivi, l’educazione fisica e l’attività motoria di base nella scuola, il disagio socio-economico famigliare come ostacolo alla pratica sportiva, l’attività motoria e sportiva per la prevenzione delle malattie e per la diffusione di sani stili di vita, la disabilità, l’inclusione, la prevenzione e il freno alla devianza, il contrasto al disagio e all’abbandono sportivo precoce.

C’è stato spazio anche per un confronto tra i rappresentanti delle realtà sportive cittadine presenti e l’Assessore allo Sport Luca Zanacchi.

