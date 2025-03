Il Consigliere regionale Matteo Piloni ieri pomeriggio ha visitato il Consorzio Agrario di Cremona nella sua sede di via Monteverdi. Ad accogliere il consigliere erano presenti: presidente e vicepresidente di Consorzio Agrario di Cremona Gianenrico Spoldi e Mauro Berticelli, Paola Bono direttrice e l’ing. Paolo Micheletti direttore del Dunas.

“È il Consorzio Agrario più grande d’Italia – dichiara il consigliere – con un forte radicamento sul nostro territorio, che porta valore all’agricoltura della nostra provincia. Non a caso è un punto di riferimento importante per il comparto agroalimentare sia a livello locale che a livello nazionale”.

Il Consigliere ha poi sottolineato l’importanza strategica del settore agroalimentare per l’economia lombarda e il ruolo cruciale delle istituzioni regionali: “Regione Lombardia può fare molto e impegnarsi di più, anche attraverso Finlombarda soprattutto per misure di credito a bassi interessi, per dare risposte a questo settore che si attesta tra i più produttivi dell’economia lombarda”.

“Una bella occasione di ascolto e confronto sui tanti temi e sulle difficoltà che l’agricoltura sta attraversando. Grazie al Presidente Gianenrico Spoldi per l’invito e al vice Mauro Berticelli, Paola Bono e Paolo Micheletti direttore del Dunas”.

