In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione GeKa GenerAzioni ospiterà Semplicemente Peppina, spettacolo teatrale di e con Chiara Tambani, dedicato a Giuseppina Strepponi, famosa cantante d’opera nonché moglie di Giuseppe Verdi, che andrà in scena nella sala consiliare del Comune di Castelvetro Piacentino, domenica 9 marzo alle 17.

Strepponi, chiamata familiarmente “Peppina”, fu donna talentuosa, anticonformista e volitiva, cantante di grandissimo successo prima di diventare la compagna di Giuseppe Verdi. Ma non fu solo l’amore a legarla a lui: fu la stima, il rispetto, la volontà di essere se stessa. In un’epoca in cui l’emancipazione femminile era solo un sussurro nel vento, lei fu tempesta. Non chiese il permesso di esistere, di amare, di essere.

E fu proprio nella sua indipendenza, nella sua fierezza, che si scolpì il suo nome nella storia, sul palco, diva delle arie più struggenti e dietro le quindi della storia, compagna e poi moglie, e soprattutto musa del Maestro Giuseppe Verdi.

L’associazione GeKa GenerAzioni nasce dall’evoluzione di GeKa Genitori Castelvetro che in occasione dei 10 anni della sua costituzione ha cambiato nome e veste per abbracciare diverse tematiche, oltre alla genitorialità.

“Tra i nuovi ambiti, daremo spazio alle tematiche dedicate alle donne, dalla salute ai diritti, pari opportunità, empowerment femminile, iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere” spiega la presidente, Francesca De Rossi. “Il nuovo ambito si chiamerà GeKaForWomen”.

© Riproduzione riservata