L’ennesimo episodio di violenza in carcere, verificatosi martedì, ha riportato l’attenzione del mondo politico e sindacale cremonese sulla casa circondariale di via Ca’ del Ferro. “Il Sappe augura una celere guarigione all’agente ferito e auspica in una risoluzione definitiva all’annosa questione delle aggressioni al personale di Polizia da parte della popolazione detenuta” commenta Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Quanto avvenuto è inaccettabile! Servono risposte ferme contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri detenuti violenti.

Per noi che conosciamo e viviamo ogni giorno la complessità dell’ambiente carcerario è sconcertante il continuo ricorso alla violenza da parte dei detenuti, ma ancora di più lo è in situazioni come questa, dove una motivazione così futile viene fornita a giustificazione di un agire ignobile, incivile e selvaggio. Purtroppo, però, non sorprende perché questo è lo specchio di una società in cui i fenomeni di violenza ed inciviltà affollano le cronache quotidiane di tutte le città italiane. Interventi concreti e profondi per vincere la sfida culturale alla quale siamo chiamati a rispondere, non sono più rimandabili” conclude il sindacalista.

“Ai colleghi di Cremona, ed in particolare all’agente contuso, vanno la nostra vicinanza ed il nostro apprezzamento per come hanno saputo gestire il grave evento critico” aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe. “Il lavoro in carcere è un lavoro oscuro, perché quando viene arrestato un pericoloso latitante la vicenda finisce sulle pagine dei giornali, ma tutto quello che accade successivamente, negli anni a seguire non comparirà sulle pagine dei giornali né in televisione, non farà notizia.

Per questo è fondamentale che le istituzioni raccolgano nuovamente il nostro appello: investite nella sicurezza per avere carceri più sicure. Questo vale per tutte le altre strutture detentive della Lombardia. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, a Cremona e in tutta la Regione, ha dimostrato, negli anni, non soltanto di costituire un grande baluardo nella difesa della società contro la criminalità, ma ha anche dimostrato di avere in sé tutti i numeri, le capacità, le risorse, gli strumenti per impegnarsi ancora di più nella lotta contro la criminalità, per impegnarsi non soltanto dentro il carcere, ma anche fuori dal carcere”.

A intervenire è anche Marcello Ventura, consigliere regionale nonché presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che esprime “la più profonda solidarietà e vicinanza al personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona, che ancora una volta si è trovato a dover fronteggiare un episodio di violenza tanto grave quanto ingiustificabile.

“L’aggressione subita da un agente ad opera di un detenuto è un fatto inaccettabile che deve spingerci a riflettere con serietà sulla sicurezza degli istituti penitenziari e sulle condizioni di lavoro degli uomini e delle donne che ogni giorno operano con dedizione e professionalità all’interno delle carceri italiane.

Vorrei, inoltre, rivolgere un sincero ringraziamento al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe), che con il suo costante impegno continua a dare voce alle istanze degli agenti e a denunciare le criticità di un sistema che necessita di interventi concreti e strutturali. Il lavoro della Polizia Penitenziaria è spesso oscuro, lontano dai riflettori e dai titoli di giornale, ma essenziale per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, sia all’interno degli istituti di pena sia nella società nel suo complesso. Il coraggio e la professionalità dimostrati dagli agenti di Cremona, e più in generale di tutta la Lombardia, meritano non solo il nostro rispetto, ma anche un sostegno concreto da parte delle istituzioni.

Quanto accaduto a Cremona non è purtroppo un caso isolato, ma rientra in un quadro più ampio di crescente tensione e difficoltà operative all’interno del sistema carcerario. È inaccettabile che il personale penitenziario continui ad essere esposto a rischi così elevati senza che vengano adottate misure adeguate a garantire la loro incolumità e a prevenire simili episodi.

Servono interventi urgenti per rafforzare la sicurezza nelle carceri, dotare il personale di strumenti adeguati alla gestione di detenuti violenti e, laddove necessario, prevedere strutture specifiche per chi si rende protagonista di atti di aggressione e violenza.

Non possiamo permettere che episodi come quello accaduto a Cremona diventino la normalità. Occorre lavorare con determinazione affinché il sistema penitenziario possa essere un luogo in cui la sicurezza, la legalità e il rispetto reciproco siano garantiti a tutti i livelli. Le istituzioni devono farsi carico di questa problematica con serietà e determinazione, introducendo soluzioni concrete e ascoltando le istanze di chi ogni giorno opera in prima linea” conclude Ventura.

