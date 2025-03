Gravissimo incidente stradale verso le 22 a Sesto ed Uniti, sulla via Milano, località Baracchino, sulla strada che porta a Pizzighettone. In uno scontro frontale tra due mezzi, un uomo di 62 anni ha perso la vita, mentre un 37enne è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nulla da fare per la vittima. Era stato allertato l’elisoccorso da Brescia, ma purtroppo l’automobilista è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, due automediche e due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco.

Per uno il conducente di 62 anni non c’è stato nulla da fare. L’altro automobilista, il 37enne, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in ospedale in codice di massima urgenza. Sul luogo dello schianto anche carabinieri e polizia stradale. I primi si sono occupati di deviare il traffico, mentre gli agenti della stradale hanno effettuato i rilievi. A loro il compito di stabilire la dinamica di quanto accaduto. L’impatto è stato violentissimo. Praticamente distrutti i due mezzi coinvolti nello schianto.

Sara Pizzorni

