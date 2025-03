Al via la macchina comunicativa per il rinnovo di sei comitati di quartiere: Boschetto, Borgo Loreto, Giordano-Cadore, San Felice, Bagnara e il quartiere Centro. Tutti hanno il direttivo scaduto, tranne Bagnara che al momento non ha il comitato costituito. In due di questi, Boschetto e Giordano i presidenti hanno già fatto due mandati, quindi non sono rieleggibili, come da regolamento.

Le candidature “si apriranno il 10 di marzo e resteranno aperte fino al 7 di aprile” ha spiegato il percorso l’assessore con delega ai quartieri e vicesindaco Francesca Romagnoli. “Dopodiché cominceranno dei percorsi e degli incontri all’interno dei quartieri al voto, dove verranno organizzate delle assemblee pubbliche per far conoscere le persone che si sono candidate, in modo che tutti i residenti possano conoscerle e poi decidere per chi votare.

Successivamente, da il 17 e il 24 di maggio ci saranno i momenti elettorali; quindi, tre quartieri andranno al voto il 17 e tre quartieri andranno al voto il 24”.

Nel frattempo si sta ragionando anche sulla riorganizzazione degli stessi comitati, per la quale è già iniziato il percorso. “La ridistribuzione e il rifacimento del regolamento arriveranno tra parecchi mesi, per non dire magari anche l’anno prossimo o comunque negli anni successivi, perché prima bisogna rivedere un po’ la formula dei quartieri poi bisogna attivare la cittadinanza alla partecipazione” ha concluso Romagnoli.

Silvia Galli

