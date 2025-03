Controlli mirati sull’applicazione del Daspo urbano al via già da questo fine settimana: questo quanto deciso mercoledì mattina nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Antonio Giannelli, al quale hanno preso parte tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio, oltre al procuratore Silvio Bonfigli, al sindaco Andrea Virgilio, dall’assessore alla Polizia Locale Santo Canale e al presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani.

Un incontro conclusivo, dopo settimane di duro lavoro, partito proprio dagli uffici della prefettura, che ha portato prima all’approvazione, in consiglio comunale, della modifica dell’articolo 34 del regolamento di Polizia Locale, quindi ad una serie di incontri tra forze dell’ordine per stabilire delle linee guida operativa comuni.

Lo scopo del tavolo è dare una risposta veloce e concreta all’escalation di violenza che nelle ultime settimane ha colpito la città, con aggressioni e risse che si sono verificate in diverse zone, ma soprattutto nel centro storico. Ultima della serie, l’aggressione al conducente di un autobus di linea, da parte di due ragazzini, minorenni, così come i protagonisti della maggior parte degli episodi.

Anche perché i dati, emersi nel corso del confronto, raccontano una situazione di incremento dei reati, il cui numero rimane comunque contenuto. “Dal raffronto dell’andamento delle fattispecie criminali di maggiore impatto diretto per i cittadini da ottobre a oggi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultano 22 rapine rispetto a 15, 4 risse a fronte di 1, con una significativa riduzione di danneggiamenti (da 143 a 71)” fanno sapere dalla prefettura.

Proprio per questi motivi, vista la situazione, “si è deciso di attivare da subito specifiche iniziative di controllo, anche coordinate, allo scopo di dare piena attuazione alle previsioni dell’art.34 del Regolamento di Polizia urbana approvato dal Consiglio comunale” fa sapere il prefetto Giannelli. “Disposizioni che, all’esito di eventuale ordine di allontanamento del sindaco non rispettato, possono come noto condurre anche all’adozione del Questore del daspo urbano“.

Non è tutto: per lunedì prossimo il prefetto ha organizzato un duplice incontro, con le Associazioni che hanno di recente sottoscritto il Protocollo videoalarme-antirapina, con la partecipazione della la Fipe, e successivamente con gli Istituti di vigilanza sottoscrittori del Protocollo Mille occhi sulla città, in vista di una sensibilizzazione delle guardie giurate, che dovranno essere vere e proprie sentinelle del territorio, pronte a segnalare alle forze di polizia ogni situazione sospetta.

“L’obiettivo è di creare una rete condivisa di “sentinelle” qualificate che sul territorio possano contribuire attivamente a cogliere per tempo segnali utili all’attiva-zione degli operatori di Polizia” spiega ancora il prefetto.

Stasera a La Piazza, in onda su Cr1, il tema della sicurezza verrà affrontato in modo approfondito. Verrà trasmessa un’intervista al prefetto sull’argomento. Ospiti in studio saranno il presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti e i consiglieri Andrea Carassai e Lapo Pasquetti. Collegati, in esterna, i commercianti cremonesi.

LaBos

