Lavori in corso per la prossima edizione (la quarta a Cremona) di All Music Party, evento musicale organizzato dalla omonima web radio che quest’anno si sposta dal centro storico alle Colonie Padane e raddoppia le date, il 27 e 28 giugno 2025. “All Music Party 2025 – The Event In The Park” il titolo scelto per l’evento completamente gratuito che si comporrà di due serate a tema ben distinte: il venerdì il tema musicale sarà quello dei grandi successi dal 2000 in poi, incluse le hit del momento e i tormentoni estivi; il sabato dedicato alla musica anni 70/80/90/2000 con il collaudatissimo format “Voglio Tornare Negli Anni 90”.

Durante tutto l’arco della manifestazione ci saranno stand gastronomici e trucks di tantissimi generi sia italiani che internazionali; intrattenimento per adulti e bambini; mercatini.

