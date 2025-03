Un’intera mattinata all’insegna del benessere animale, del divertimento e della solidarietà. È questo lo spirito dell’evento organizzato dall’associazione Il Fiocco, che si terrà domenica 30 marzo presso il Parco Colonie Padane di Cremona, che in quell’occasione inaugurerà il servizio di Ambulanze Veterinarie h24, importante novità per il territorio cremonese, che entrerà ufficialmente in funzione dal 1° aprile.

L’iniziativa mira a promuovere una convivenza armoniosa tra persone e animali negli spazi pubblici, sensibilizzando la comunità sull’importanza del rispetto e della cura degli amici a quattro zampe. L’evento si aprirà con la Passeggiata a 6 zampe, un percorso di 3 km che attraverserà le aree verdi lungo il fiume Po. La camminata, non competitiva, vedrà protagonisti cani e proprietari in un momento di condivisione e socialità. La partenza e l’arrivo saranno al Parco Colonie Padane, con un tragitto che si snoderà tra gli argini e il Parco Lungo Po Europa.

Le iscrizioni sono già aperte online sul sito dell’associazione e presso i negozi convenzionati di Cremona (La Playa Solarium, Farmazoo, Spaccabici ed Europrotezione). Sabato 29 marzo, dalle 10 alle 12, sarà possibile iscriversi in presenza e ritirare il pacco passeggiata Bau. La partecipazione è a offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro, e include un omaggio per i cani fino a esaurimento scorte.

Dopo la passeggiata, i partecipanti potranno visitare la mostra fotografica Felini a regola d’arte, un’esposizione amatoriale che esplora il mondo dei gatti attraverso l’obiettivo fotografico. Il progetto invita tutti a condividere immagini ispirate alle emozioni che nascono dalla convivenza con un felino, come malinconia, fierezza e gioia.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la presentazione ufficiale del servizio di Ambulanze Veterinarie Cremona h24. I volontari dell’associazione saranno presenti per illustrare il funzionamento del servizio e rispondere a tutte le domande dei cittadini. All’inaugurazione sarà presente anche il presidente della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia, che sottolineerà l’importanza di un supporto tempestivo per gli animali in difficoltà.

Durante tutta la mattinata, i partecipanti potranno visitare il gazebo informativo dell’associazione “Il Fiocco”, situato al centro del parco. I volontari saranno a disposizione per presentare le attività dell’associazione e fornire informazioni su come contribuire alla tutela degli animali sul territorio.

