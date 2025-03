Lanciata lo scorso ottobre, l’iniziativa di crowdfunding ideata da Credito Padano per sostenere i progetti delle organizzazioni non profit del Terzo Settore entra nel vivo. Dopo una fase iniziale di formazione accessibile a tutti i partecipanti, finalizzata a valorizzare al meglio le proprie iniziative, ConSolida – Condividi Solidarietà ha offerto alle organizzazioni interessate l’opportunità di presentare i propri progetti per prendere parte alla raccolta fondi collettiva.

La Bcc ha selezionato nei giorni scorsi tre proposte significative, ammettendole al programma ufficiale di ConSolida e dando loro la possibilità di avviare il crowdfunding, basato sul principio del “tutto o niente”. Una modalità secondo la quale le associazioni riceveranno il denaro proveniente dalla campagna, solo se l’importo finanziato dai sostenitori sarà almeno pari alla somma minima necessaria alla realizzazione del progetto. In caso contrario, i sostenitori riotterranno le proprie donazioni.

LE INIZIATIVE OGGETTO DI INTERESSE

Un Tassello di Solidarietà di Auser Insieme Città Di Cremona: l’associazione cremonese da oltre un decennio si occupa del servizio di trasporto rivolto alle persone più fragili, quali anziani, bambini e minori con disabilità. L’obiettivo del progetto per cui è richiesto il contributo di tutti è l’ampliamento del proprio parco mezzi, attraverso l’acquisto di una nuova vettura a GPL, pratica e rispettosa dell’ambiente grazie alla doppia alimentazione. Per il progetto, Auser pone un obiettivo di raccolta pari a 8 mila euro, necessario ad affrontare la spesa. Il raggiungimento della somma prevista consentirà al “trasporto sociale” di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti con fragilità.

Salviamo la storia. Un gradino alla volta delle Parrocchie di Casalmaggiore: il secolare Duomo di Casalmaggiore non è soltanto una chiesa, è un simbolo prezioso della città, un’eredità artistica da proteggere per le generazioni future. Per salvarlo e preservarlo sono necessari interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza sismica. L’obiettivo di questa raccolta fondi, pari a 5 mila euro, è quello di finanziare il rifacimento delle quattro scale interne che portano al sottotetto e alla cupola, per restituire ai cittadini la possibilità di visitare e godere delle sue meraviglie artistiche, oggi non accessibili. Si tratta dunque non di un mero intervento edilizio, ma un modo per restituire al territorio un tesoro che le appartiene e che rischia di perdere.

Un fascio di luce per neonati e genitori felici di TINsieme Odv: l’associazione di volontariato fondata nel 2014 nasce per promuovere il miglioramento dell’assistenza ai neonati prematuri o che presentino patologie neonatali, attraverso il sostegno della famiglia e favorendo l’aggiornamento scientifico e tecnologico all’interno del reparto di Neonatologia e Patologia Neonatale dell’Asst Cremona. L’obiettivo del progetto per cui viene chiesto a tutti un gesto di solidarietà è quello di acquistare un bilirubinometro di ultima generazione del valore di 4.916 euro, da donare al reparto per consentire l’analisi in tempo reale del livello di ittero con due semplici gocce di sangue capillare preso dal tallone in modo sicuro, rapido e indolore. Il raggiungimento della somma prevista servirà a garantire ai bambini prematuri le migliori possibilità di crescita e sviluppo.

L’iniziativa di Credito Padano si avvale della partnership di Ideaginger.it, la piattaforma di raccolta fondi online con il tasso di successo più alto in Italia ed il supporto della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.

