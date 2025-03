Primo appuntamento per Giovedì Giornalismo Giovani, il ciclo di incontri organizzato dalla redazione de L’Ora Buca, formata da giovani aspiranti giornalisti e diretta da Patrick Pavesi. Obiettivo, conoscere i professionisti del giornalismo e i segreti del mondo dell’informazione. Ospite del primo incontro, che si è tenuto nella sala dell’Informagiovani di Cremona e aperto al pubblico, Alberto Ciapparoni di RTL125.

“L’idea di questi incontri nasce all’interno della redazione” spiega Pavesi. “Volevamo far conoscere ai ragazzi de L’Ora buca, giornalisti di profilo nazionale, per approfondire i loro specifici ambiti di specializzazione. Ci siamo detti, perché non ampliare questa cosa alla cittadinanza e renderla un evento pubblico.

Grazie all’Informagiovani, grazie al progetto Giovani On, abbiamo potuto farlo. Quindi l’incontro di oggi con Ciapparoni inaugura un mini ciclo che ci porterà a parlare, dopo la radio, anche di politica, di economia, di calcio, di telegiornale. Una visione molto ampia per i nostri ragazzi, che dalla voce del protagonista hanno potuto apprendere alcuni segreti che stanno dietro al microfono, ma anche alcune sottigliezze del lavoro giornalistico e di quello radiofonico in particolare.

I prossimi appuntamenti saranno il 20 marzo con Niccolò Carratelli, che è un cronista specializzato in politica del quotidiano La Stampa di Torino. A seguire il 3 aprile parleremo di economia, con Camilla Conti, giornalista de Il Giornale che in passato ha lavorato anche per La Verità.

Poi avremo due appuntamenti legati alla televisione. Prima con il telegiornale, con Stefania Cavallaro, la conduttrice del Tg4, e con Angelo Macchiavello, esperto di esteri di News Mediaset. Chiuderà il nostro ciclo il 22 maggio, l’appuntamento con il calcio con Luca Bianchini della Gazzetta dello Sport” conclude Pavesi.

Nicoletta Tosato

