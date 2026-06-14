Nidi e materne, a “24minuti” il Reggio Emilia Approach

Una filosofia educativa rivoluzionaria, un metodo educativo dedicato ai nidi e alle scuole dell’infanzia (0-6 anni) che favorisce e considera il bambino protagonista del suo apprendimento e della sua crescita. Una impostazione oggi diffusa in scuole di oltre 140 Paesi nel mondo. Stiamo parlando del Reggio Emilia Approach, che ha suscitato anche l’interesse della principessa Kate che pochi giorni fa si è recata a Reggio Emilia per conoscere da vicino questo metodo educativo.

E’ l’argomento di cui si parlerà stasera (domenica) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta. Ospite la pedagogista Moira Nicolosi, dell’Istituzione Scuole e Nidi del Comune di Reggio.

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