Grande festa a Ripalta Cremasca per l’inaugurazione dell’aula smart all’interno della scuola primaria Giovanni Pascoli, realizzata grazie al bando di Regione Lombardia Scuola Digital Smart 2023, dedicata alla didattica.

Presente per l’occasione l’assessora regionale all’istruzione Simona Tironi, invitata dal sindaco Aries Bonazza ad assistere alla cerimonia inaugurale dell’aula, insieme al consigliere regionale Riccardo Vitari e il presidente dell’Area Omogenea Cremasca Gianni Rossoni.

“Un bando che Ripalta Cremasca ha vinto in merito all’innovazione all’interno della scuola – ha commentato l’assessora regionale – che serve a sviluppare una didattica diversa, immersiva che aiuta i nostri studenti sin da piccoli a prendere confidenza ed utilizzare la tecnologia per sviluppare migliori competenze che li accompagneranno nel futuro, e nel mondo del lavoro”.

40 mila euro complessivi di investimento, di cui 30mila concessi dalla Regione e gli altri dieci derivanti dai fondi comunali e dall’ausilio di Consorzio.it.

Soddisfazione per la preside dell’istituto Santa Donatella Maugeri, perché l’aula Digital Smart è un ambiente didattico multifunzione, dinamico e tecnologicamente avanzato, progettato per rendere l’apprendimento più efficace e coinvolgente attraverso strumenti digitali interattivi e arredi didattici che rendono questo ambiente più stimolante e inclusivo.

Si compone di tre spazi, adatti a diversi momenti didattici: un ambiente interattivo musicale dove i ragazzi possono esplorare e creare musica, laboratori creativi pensati per favorire la creatività e la sperimentazione, e l’agorà, uno spazio ideale per il confronto e la discussione, nonché per l’ascolto di letture o la visione di film.

“Oggi è una giornata importantissima – ha aggiunto il sindaco Aries Bonazza – perché inauguriamo i frutti di un lavoro congiunto tra scuola, insegnanti, e comune (che ha finanziato parte dell’investimento), Consorzio.it che è stato un nostro regista, e la Regione che ci ha concesso questa meravigliosa possibilità”.

