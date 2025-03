“Ancora una volta come lista civica ‘Novità a Cremona’ ci troviamo davanti a una situazione, a dir poco imbarazzante, nella gestione della piscina comunale. Abbiamo appreso che la scorsa domenica, 2 marzo, atleti provenienti da fuori città non hanno potuto gareggiare per una vecchia questione mai risolta: ovvero quella relativa ai blocchi di partenza, lato tribuna, che sono da cambiare perché oramai ‘vetusti’. Una situazione a dir poco vergognosa per una città che ha fatto delle discipline acquatiche un suo punto forte nel mondo dello sport”. Lo dice oggi Alessandro Portesani capogruppo della lista Civica ‘Novità a Cremona’ in Consiglio Comunale che ha trasmesso oggi all’Ufficio della Presidenza del consiglio comunale un’interpellanza a risposta verbale al sindaco e agli assessori competenti.

“E’ per questo che di nuovo ci rivolgiamo all’assessore Luca Zanacchi perché cerchi di risolvere l’ennesimo problema”, prosegue Portesani. “La vicenda è ancora più umiliante per l’amministrazione comunale perché sul web è stato pubblicato un documento in cui si fa riferimento a questo stesso problema risalente al 2018.

“Insomma, in sette anni non si è riusciti a cambiare i blocchi di partenza (di proprietà della Federazione Italiana Nuoto) e si è stati costretti a rispedire a casa atleti provenienti da altre città perché la nostra piscina è inutilizzabile per le gare con questo handicap strutturale. Non solo questa situazione ha portato una delle più importanti società canottieri della città a doversi scusarsi con i nuotatori che non hanno potuto concorrere. Veramente una figuraccia su scala nazionale. Del resto, a Cremona accade spesso per quanto riguarda la situazione degli impianti sportivi. Basti pensare alle condizioni in cui versano i servizi igienici del Palazzetto dello Sport di Ca’ de Somenzi: inguardabili, da Albero degli zoccoli”.

“Come lista civica proseguiremo a sollecitare continuamente l’amministrazione comunale perché metta molto più cura nella gestione degli impianti sportivi perché, e forse questo concetto non è ancora molto chiaro, sono un vero e proprio biglietto da visita per tutta la città nei confronti di chi viene da fuori città”, conclude Portesani.

