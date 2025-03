A partire dal prossimo 10 marzo, a causa della chiusura al traffico di via Bergamo per i lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario, verranno apportate modifiche temporanee ai percorsi di alcune linee urbane ed extraurbane gestite da Arriva Italia.

Le modifiche saranno in vigore fino al termine dei lavori, previsto per la fine di giugno 2025. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi ritardi sulle linee interessate. L’azienda invita l’utenza a consultare il sito aziendale (cremona.arriva.it) e gli avvisi posti alle fermate interessate per tutti i dettagli delle modifiche. Le principali linee sottoposte a variazioni sono:

SERVIZIO URBANO

Linea D: S. Sigismondo – Piazza Roma (Via S.Barbara) – Stazione – Boschetto

Linea F: Cremona Solidale – Cimitero – Stazione – Ospedale – Cremona Solidale

Linea H5: Castelverde – Costa S. Abramo – Picenengo – Cremona

Linea I1: Castelverde – Migliaro – Autostazione

Linea L: Quartiere Cambonino – Stazione – Piazza Roma – Quartiere Zaist

Linea M: Cremona Solidale – Ospedale – Stazione – Cimitero – Cremona Solidale

Linea K130 Autostazione – Itis

SERVIZIO EXTRAURBANO

Linea K210: Soresina – Paderno – Cremona

Linea K211: Formigara – San Bassano – Cremona

