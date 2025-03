Avrebbe insultato, minacciato, oltraggiato Francesca Mauro, 49 anni, prima comandante donna della polizia locale di Pandino. Con queste accuse, un commerciante di 54 anni è finito a processo. I fatti risalgono al pomeriggio del 20 novembre del 2021 in via Umberto I. Tutto a causa di due auto parcheggiate in divieto di sosta.

“Tu qui non conti un c…”, le aveva detto il 54enne quando la comandante si era avvicinata. “La macchina la sposto quando c… voglio io … hai capito?”. “Stai attenta, non ti manca molto… non vai avanti tanto …hai capito?”, “da quando sei arrivata tu hai iniziato a rompere a noi commercianti, stai attenta, sono andato anche dal sindaco”.

L’uomo, assistito dall’avvocato Ugo Carminati, deve rispondere di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale per aver offeso il decoro della comandante, apostrofandola “nella pubblica via, alla presenza di più persone”. Al processo, la Mauro, che è stata comandante a Pandino dal primo settembre del 2020 all’ottobre del 2023, non si è costituita parte civile. Da gennaio dell’anno scorso lavora all’ufficio centrale dell’Automobil Club d’Italia. Il prossimo 11 luglio l’imputato si presenterà davanti al giudice.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata