Una fiaba musicale e la sinfonia dei giocattoli, un’orchestra cui si uniscono gli spettatori in sala, per conoscere e amare il magico mondo della liuteria e della musica. Domenica 9 marzo, alle 16, il Museo del Violino rivolge un invito speciale ai più piccoli e alle loro famiglie con un breve concerto loro dedicato. L’attenzione ai più giovani è una delle priorità del Museo, che ha sviluppato un percorso di visita loro dedicato e l’ingresso gratuito.

In Auditorium Giovanni Arvedi, l’Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, diretto da Giuseppe Caffi, proporrà un breve concerto pensato appositamente per bambini e genitori. In apertura Giacomino e il fagiolo Magico, fiaba musicale di Giuseppe Caffi. La narrazione è affidata alla voce di Massimiliano Pegorini. Giacomino, scambia la propria mucca con cinque misteriosi fagioli. a dispetto le rampogne della madre, i fagioli si riveleranno magici. Il ragazzo vivrà una rocambolesca serie di avventure fra cui l’incontro con un terrificante orco. Le prove dimostreranno la generosità e scaltrezza del protagonista, assicurando il lieto fine.

Quindi la Sinfonia dei Giocattoli, attribuita a Franz Joseph Haydn. È una composizione semplice e di carattere allegro. All’organico orchestrale consueto si affiancheranno alcuni strumenti tipici dell’infanzia quali tamburelli, raganelle, triangoli e altre semplici percussioni. Saranno distribuiti ai piccoli ascoltatori per coinvolgerli, in modo divertente, nell’esecuzione.

Infine la coinvolgente Marcia di Radetzky di Johann Strauss. L’incedere dalla composizione, spesso accompagnata dai battiti delle mani all’unisono, sono la naturale conclusione di un concerto straordinariamente coinvolgente.

La durata è circa 40 minuti e il biglietto costa 5 Euro. Può essere acquistato al Museo del violino oppure on line sulla piattaforma vivaticket. Repliche domenica 6 aprile e 4 maggio.

