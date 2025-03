La domenica mattina si riempie di musica al Ridotto del Teatro Ponchielli con il ritorno degli attesi concerti della rassegna La Musica del Monteverdi. L’iniziativa, che celebra il talento dei giovani musicisti del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, prenderà il via domenica 9 marzo alle ore 11 con un appuntamento imperdibile dedicato al pianoforte.

Ad aprire la stagione saranno le pianiste Claudia Rosso, Veronica Varianti ed Emanuela Fiumara, che proporranno un programma ricco e suggestivo dal titolo Luci e ombre nel pianoforte: da Bach a Poulenc. Il concerto offrirà un viaggio attraverso diverse epoche musicali, spaziando dalle strutture barocche di Johann Sebastian Bach fino alle sonorità impressioniste di Claude Debussy, passando per le delicate atmosfere dei notturni di Chopin, Fauré e Poulenc e per le imponenti variazioni di Beethoven. Il repertorio comprenderà anche la Sonata in due tempi di Giuseppe Caffi, un’opera che fonde linguaggi armonici moderni con la tradizione della sonata classica.

L’evento si aprirà con il Concerto in stile italiano in Fa maggiore BWV 971 di Bach, eseguito da Claudia Rosso, un brano che ripropone al clavicembalo la dinamica orchestrale del concerto italiano, alternando sezioni solistiche e tutti strumentali. Seguiranno le esecuzioni di Veronica Varianti, che interpreterà una selezione di notturni di Fryderyk Chopin, Gabriel Fauré e François Poulenc, autori che hanno saputo trasformare il pianoforte in uno strumento capace di evocare le sfumature più intime e suggestive della voce umana.

Chiuderà il concerto Emanuela Fiumara, con una selezione di opere che testimoniano il legame tra le forme musicali del passato e la sperimentazione armonica moderna. La sua esibizione comprenderà la celebre Suite bergamasque di Debussy, le Trentadue variazioni su un tema originale in Do minore WoO 80 di Beethoven e la già citata Sonata in due tempi di Giuseppe Caffi.

I biglietti per il concerto sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ponchielli, nei consueti orari di apertura.

