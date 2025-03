È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede la suddivisione dei posti in due contingenti. La maggior parte delle posizioni, 1.108 in totale, è destinata al contingente ordinario. Di questi, 20 posti sono riservati ai candidati con attestato di bilinguismo, mentre altri 8 posti sono riservati ai familiari del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio. Gli altri 90 posti sono invece destinati al contingente di mare e suddivisi tra le specializzazioni di “nocchiere abilitato al comando”, “nocchiere”, “tecnico macchine” e “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche già in servizio nelle Forze Armate, che abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online, attraverso la procedura telematica disponibile sul portale ufficiale della Guardia di Finanza. Per accedere al sistema è necessario autenticarsi con SPID o con il servizio “Entra con CIE” utilizzando la Carta di Identità Elettronica. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12:00 del 26 marzo 2025.

Tutti i dettagli sul concorso, compresi i requisiti specifici e le modalità di selezione, sono disponibili sul portale della Guardia di Finanza, alla sezione concorsi. È inoltre possibile scaricare l’App “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store, per restare aggiornati sulle fasi del concorso e consultare gli esiti delle prove.

