Uno spettacolo unico per celebrare il leggendario sound dei Pink Floyd; sabato 8 marzo (ore 21) il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà il concerto dei Big One – The European Pink Floyd Show, una delle tribute band più acclamate a livello internazionale. L’evento fa parte del nuovo Pulse Tour 2025, che rende omaggio all’epoca d’oro della band britannica, con particolare riferimento all’album The Division Bell e al suo epico tour, uno dei più imponenti della storia della musica rock.

Sono infatti passati 40 anni dall’uscita dell’album in questione. Per celebrare questo anniversario, i Big One hanno ideato uno spettacolare show che punta a ricreare con straordinaria fedeltà l’esperienza sonora e visiva dei concerti originali.

Nati nel 2005, i Big One si sono imposti rapidamente come una delle più autorevoli tribute band europee, grazie alla capacità di riprodurre con precisione maniacale le sonorità e gli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando anche strumentazione vintage per restituire l’autenticità del suono originale.

La band ha calcato i palcoscenici di importanti festival nazionali e internazionali, ottenendo un successo straordinario soprattutto nei tour in Olanda e Belgio, dove nel 2016 hanno registrato il tutto esaurito alla Musichalfromhallen di Tielt in un evento organizzato dal più importante fan club dei Pink Floyd.

La critica musicale italiana e internazionale ha più volte definito i Big One la migliore tribute band europea dei Pink Floyd, in particolare per la fedeltà delle esecuzioni live. Il gruppo non si limita a riprodurre il suono della band britannica, ma offre un’esperienza immersiva completa grazie a una produzione tecnica di altissimo livello, con un’imponente struttura audio, luci e video, perfettamente in linea con l’immaginario visivo dei Pink Floyd.

Durante il concerto, il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere dei più grandi capolavori floydiani, con un repertorio che spazia dai classici The Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, fino alle produzioni più recenti come The Endless River.

