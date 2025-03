Volata finale di regular season in Serie B, con la Cremonese alle prese con un calendario parecchio impegnativo, costellato di scontri diretti con le squadre che stazionano nella parte alta della classifica (zona playoff e promozione diretta). Si comincia oggi (appuntamento allo Zini alle ore 15) con la sfida contro il Catanzaro. Solo un punto separa i grigiorossi dai calabresi, per un confronto che mette in palio il quarto posto.

I leader delle due squadre saranno i grandi assenti: da una parte non ci sarà Vazquez per il brutto infortunio rimediato a Carrara (Stroppa ha detto che El Mudo potrebbe tornare disponibile già per Palermo) e dall’altra sarà squalificato Iemmello, capocannoniere della Serie B.

Opposto lo stato di forma delle due formazioni che si sfideranno allo Zini. La Cremonese ha raccolto solamente 6 punti nelle ultime sei uscite, mentre il Catanzaro è lanciatissimo grazie a ben dieci risultati utili consecutivi (i calabresi in queste prime 28 giornate hanno perso soltanto 3 volte, un record che condividono con le big Sassuolo e Spezia).

Sarà quindi una partita complicatissima per la Cremo, che però ha il dovere di rialzare la testa dopo la brutta prova di Carrara, dove solo un gol di Johnsen nel finale ha scongiurato la sconfitta. Se i grigiorossi vogliono davvero coltivare certe ambizioni, adesso è arrivato il momento di tirare fuori gli artigli. Anche lo stesso Stroppa ha dichiarato che è stanco di certe prestazioni e che “ora è il momento dei fatti”.

Nel suo 3-5-2, davanti a Fulignati, il tecnico grigiorosso dovrebbe confermare una difesa con Antov, Ceccherini e Bianchetti, anche se gli errori commessi a Carrara potrebbero far pensare all’allenatore di prendere in considerazione uno tra Ravanelli e Folino. In fascia sinistra Azzi ha il posto assicurato, mentre a destra sarà ballottaggio tra Zanimacchia (a segno a Carrara) e Barbieri (al rientro dalla squalifica), con Collocolo di nuovo a disposizione, ma con soli due allenamenti nelle gambe insieme al resto del gruppo. In mezzo al campo tornerà Castagnetti, affiancato da Pickel e Vandeputte. Al posto di Vazquez dovrebbe partire Johnsen, favorito rispetto a Bonazzoli. Per il ruolo di prima punta, invece, De Luca è in vantaggio rispetto a Nasti.

Allo Zini ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con circa 1.500 tifosi calabresi in Curva Nord. Lo scontro tra Cremonese e Catanzaro promette spettacolo. Ma per dirla alla Stroppa, in questo momento serve una Cremo più “ignorante”, magari meno bella da vedere ma più concreta, capace di non gettare al vento le occasioni create e, allo stesso tempo, non commettere in fase difensiva quegli errori che nelle ultime giornate sono costati parecchio in termini di punti.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata