Un gruppo di una decina di ragazzi ha creato scompiglio nel pomeriggio di sabato, scorranzando tra piazza Roma e Corso Garibaldi con fare minaccioso nei confronti di altri ragazzi. Tutto sarebbe cominciato attorno alle 18,30, quando alcune persone notano il gruppo di giovani con cappuccio in testa scorrazzare in piazza Roma.

Chiamano il 112 ma quando la pattuglia della radiomobile arriva, non c’è più nessuno. Qualcuno segnala ai militari che si sono allontanati verso via Guarneri del Gesù e da qui corso Campi. Poco dopo arriva al 112 un’altra segnalazione: il gruppo è stato visto in via Palestro, ma nemmeno qui si trova qualcuno che risponde alle caratteristiche descritte. In corso Campi i carabinieri vengono a contatto con tre ragazzi, più grandi dei precedenti che raccontano di essersi sentiti minacciati, prima con insulti e poi circondati, dal gruppo che corrisponde alla descrizione di quelli di piazza Roma. Ma di loro, nessuna traccia.

In questo trambusto, in un sabato pomeriggio con tanta gente in giro, c’è anche un intervento dei sanitari: un ragazzo che aveva assistito alla scorribanda, un 24enne, si sente male per un attacco d’asma, all’altezza del 57 di corso Garibaldi. Pur non avendo subito aggressioni, viene portato in ospedale, per un malore che si rivelerà poi da codice giallo.

© Riproduzione riservata