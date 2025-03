Il primo posto conquistato da Simrat Kaur nel concorso letterario nazionale per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Luigi Einaudi ha riempito d’orgoglio l’intera comunità Sikh. Domenica 2 marzo, presso il tempio di Torre De’ Picenardi, il più grande d’Europa, duemila persone hanno applaudito la studentessa, che frequenta la quarta A Grafica e Comunicazione dell’istituto cremonese, che porta il nome del grande statista ed economista originario di Carrù, in provincia di Cuneo.

Simrat ha ricevuto un diploma e tanti complimenti dal sacerdote Sarwan Singh, dal presidente Ranjit Singh e da altri esponenti di spicco. Con la ragazza, c’erano anche il papà Palwinder, la mamma Mandeep, il fratello Nirbaan e le sorelle Gulraaj e Sarjot. Definire Simrat raggiante è riduttivo: “Sono molto contenta e profondamente soddisfatta – spiega la giovane – ho mandato l’articolo ai parenti, che vivono in Italia, India, America e Canada. Per la cerimonia in mio onore, mi sono vestita con abiti blu, il colore che si usa nelle feste importanti”.

L’ottimo traguardo conseguito da Simrat è rimbalzato e corso veloce sul web, girando per tutto il mondo. Il giornale online Il Sikh ha ribattuto la notizia, lanciata dalla stampa locale, con un titolo enfatico (“Un’ode al futuro: il trionfo di Simrat Kaur”) che inquadra l’evento nell’ottica della speranza e dell’integrazione, mentre PTC Punjabi UK ha mandato in onda un servizio televisivo.

Simrat abita a Robecco d’Oglio, con la famiglia. Nel tempo libero, fa kirtan, ovvero musica tradizionale e pratica un’arte marziale, che si chiama gatka: si tratta di attività legate alla religione. Il prossimo 28 marzo, alle 16:30, Simrat sarà al Polo del ‘900 di Torino, con la docente di Lettere Maria Chiara Panizza, per la premiazione ufficiale, nell’ambito della nona edizione della Biennale della Democrazia.

Barbara Bozzi

© Riproduzione riservata