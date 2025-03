Tra coriandoli e stelle filanti, musica, maschere e tanto divertimento ha preso il via la giornata finale del Gran Carnevale Cremasco, la storica kermesse, che in questo 2025 spegne 37 candeline. È stato il carro “Tra passato e futuro” il vincitore dell’edizione 2025 con 14091 preferenze.

Migliaia i visitatori arrivati dalla provincia come da tutta la Lombardia per le strade del centro di Crema: bambini in costumi sgargianti, ma anche famiglie, persone giovani e meno giovani, accorse per dare il loro arrivederci a Re Carnevale. Il tutto ha preso avvio, come di prassi, alle 14.30 con i saluti di rito dal palco allestito in Piazza Giovanni XXIII da parte dei presentatori della manifestazione e del presidente Eugenio Pisati; da lì, poco dopo è partita l’attesa sfilata.

Durante il pomeriggio, inoltre, verrà anche proclamato il miglior carro allegorico tra i 5 in gara, scelto quest’anno con un nuovo sistema di valutazione: i partecipanti alle tre giornate del carnevale hanno infatti potuto scegliere il proprio preferito attraverso un QR Code. Se i dati ufficiali arriveranno nei prossimi giorni, l’edizione 2025 è già vista come un gran successo: secondo le stime infatti, nei tre weekend i visitatori sono stati oltre 20 mila, con livelli analoghi agli anni antecedenti la pandemia da Covid. Risultati possibili anche grazie al sostegno dato da Regione, per uno delle manifestazioni a tema più importanti e blasonate della Lombardia.

Ad ogni modo, l’unica protagonista della giornata resta la goliardia, sfoggiata dai presenti con i costumi più vari: non è quindi raro incrociare Lucio Corsi a braccetto con Topo Gigio, ma anche piccoli astronauti e principesse, pirati con spade di cartapesta e aspiranti Harry Potter; perché in fondo, il carnevale è quella parentesi in cui tutti si possono divertire, a qualunque età.

