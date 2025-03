Un’offerta a 360 gradi: per hobbisti, visitatori o anche soltanto appassionati di buon cibo. Il primo weekend di Sagra della Polenta a Pizzighettone è stato accompagnato da una serie di altre iniziative che hanno attirato centinaia di visitatori nella cittadina murata lungo l’Adda. Protagonista del fine settimana è stata innanzitutto la Sagra della Polenta: si tratta di una rassegna gastronomica che si tiene nelle casematte medievali e rigorosamente riscaldate.

Tutto all’insegna della Polenta di Storo, preparata dagli originali polenter trentini nei tradizionali paioli di rame e servite con diversi contorni: gorgonzola, brasato, salsicce o funghi, solo per citarne alcuni. Ma non è tutto: sempre nelle casematte infatti è stata organizzata anche una rassegna parallela dal titolo hobby e sapori nelle mura: una mostra mercato con in vendita diverse eccellenze, tra cui anche quelle esclusivamente pizzghettonesi in un corner dedicato e chiamato “l’emporio di pizzighetton”: fasulin, formaggi, dolci tipici e molto altro. Nel frattempo Centinaia di turisti provenienti da varie regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, hanno preso d’assalto il borgo visitando la chiesa di San Pietro (famosa per essere considerata la più colorata d’Italia) e quella di San Bassiano. Tour guidati che hanno appassionato i golosi turisti. Una formula, questa in occasione della sagra della polenta, che si ripeterà anche nel prossimo fine settimana.

