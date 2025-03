Usa, Attali attacca Trump: “Ci sono analogie con Hitler”

(Adnkronos) – Tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Adolf Hitler “ci sono delle analogie”. Jacques Attali, scrittore francese, economista ed ex consigliere speciale del presidente della Repubblica francese, il socialista Francois Mitterrand, sottolinea prima in un post su ‘X’ – che poi è stato cancellato – e poi in un’intervista alla tv francese, le analogie tra i due. “Non dico che Donald Trump sia come Hitler ma ci sono delle analogie: un putsch fallito, delle fake news, la caccia contro la scienza dapertutto, pensare a una specie di Anschluss con il paese vicino, intimidire tutti”, spiega Attali al canale all news francese ‘Bfm Tv’.

Le tappe successive, osserva Attali, promettono di essere interessanti da seguire. Se ad esempio Trump “non dovesse seguire le decisioni dei giudici che potrebbero invalidare le decisioni prese e quindi non rispettando le regole del diritto; mettere sotto inchiesta i suoi oppositori e vediamo già delle minacce sui membri del partito democratico. Per ora quello che dico è per fare riflettere. Ovviamente ci sono delle differenze, Trump non è antisemita, non vuole fare la guerra militarmente ai suoi vicini ma ci sono comunque con i dittatori dei punti di somiglianza”.

In precedenza in un post su ‘X’ che poi è stato cancellato , Attali era stato ancora più chiaro: “Trump sta seguendo esattamente le orme di Hitler. E in un modo che colpisce: il putsch fallito, le menzogne, il terrore, l’eliminazione degli scienziati e dei ricercatori. Poi il passo successivo sarà quello di mettere da parte i giudici, denunciare le persone democratiche e metterle in carcere. Tutto questo a vantaggio, come Hitler, di pochi industriali. Ovviamente finirà molto male per lui. E prima succede meglio è” .