In Lombardia: operano nel terziario otto imprese femminili su dieci e il 61% delle lavoratrici. Questa la fotografia che emerge dall’analisi dei dati di Unioncamere Lombardia, aggiornati a fine 2024, sulle imprese femminili lombarde che, a fronte di una lieve flessione (-0,6%) delle attività nel loro complesso, rimangono stabili, arrivando così a rappresentare il 19.9% delle imprese regionali. Incidenza che aumenta se si considerano alcuni settori specifici del terziario, come il commercio (21,2%) e i servizi di alloggio e ristorazione (28,3%). Determinante anche l’apporto all’occupazione del comparto, nel quale opera il 61% delle donne in età lavorativa (elaborazione Confcommercio Lombardia su dati Inps 2023).

“Commercio, Turismo e Servizi sono i settori più scelti dalle donne per intraprendere un percorso imprenditoriale, consentendo di spaziare nella creatività e innovazione tipica di questi comparti” dichiara Lionella Maggi, presidente di Terziario Donna Lombardia, il coordinamento dell’imprenditoria femminile delle Confcommercio lombarde. “Spirito imprenditoriale che consente di perseguire l’obiettivo di tante donne nell’affermare il proprio talento e la conseguente autonomia economica. L’alta occupazione femminile del Terziario è anche frutto di buone politiche di welfare legate ai Ccnl di riferimento che prevedono varie forme di sostegno ai carichi genitoriali e di cura: dai contributi per asili nido fino ai centri estivi dei figli. Tema, quest’ultimo, che riguarda anche le imprenditrici e libere professioniste”.

“Per realizzare una parità sostanziale – conclude Lionella Maggi – è apprezzabile anche l’impegno di Regione Lombardia per la certificazione della parità di genere, tassello importante per l’adesione di un’impresa a modelli di business sostenibili”.

La Giornata internazionale della Donna è l’occasione per riflettere su ciò che possiamo fare per raggiungere un’equità quotidiana: riduzione delle gender pay gap, miglioramento dell’equilibrio vita lavoro, possibilità di lavorare in ambito Stem e accesso al credito” commenta Serena Cominetti, presidente di Terziario Donna Confcommercio Provincia di Cremona. “Tutte tematiche che le donne incontrano ogni giorno, ma che possiamo affrontare insieme per raggiungere risultati ancora migliori”.

Terziario Donna Confcommercio Provincia di Cremona lavora ogni giorno per sostenere le donne che fanno impresa, offrendo strumenti concreti per il loro sviluppo professionale. Dall’accesso al credito alla formazione, fino ai servizi dedicati alla crescita delle imprese e delle professioni.

Un esempio delle attività del gruppo guidato da Cominetti è il workshop Pianifica il tuo futuro con consapevolezza, che si è svolto il 7 marzo, con grande partecipazione. Un evento pensato per fornire alle donne strumenti utili per gestire al meglio i propri risparmi e costruire una sicurezza finanziaria, guidato da Valeria Giannoli, esperta in pianificazione finanziaria ed empowerment femminile. Un appuntamento che ha confermato quanto la formazione e la consapevolezza siano essenziali per l’indipendenza economica e l’empowerment femminile.

Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Provincia di Cremona lavora affinché ogni donna abbia le opportunità e le competenze per realizzare il proprio percorso imprenditoriale. Perché il successo delle donne in impresa è un motore di crescita per l’intera società.

