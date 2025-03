Anche l’Agenzia del Tpl di Cremona e Mantova beneficerà dei nuovi fondi stanziati dalla Regione Lombardia per compensare le perdite di ricavi subite dal trasporto pubblico locale a causa dell’emergenza Covid-19. Il finanziamento, parte di un contributo complessivo di oltre 55 milioni di euro, è destinato alle sei Agenzie di Bacino del TPL lombardo, all’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e a Trenord, coprendo il periodo 2020-2021 e il primo trimestre 2022. Per Cremona avrà un valore di 997.944,58 euro.

La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, si inserisce in un piano più ampio di sostegno al settore, che solo nel 2024 ha visto l’assegnazione di oltre 158 milioni di euro alle aziende del trasporto pubblico.

“Con questo ulteriore stanziamento concludiamo l’erogazione di risorse al trasporto pubblico locale per i mancati ricavi da Covid” commenta l’assessore. “Uno sforzo notevole, che ha visto Regione Lombardia assegnare nel 2024 oltre 158 milioni di euro alle Agenzie dei territori e al sistema dei trasporti. Una risposta concreta a tutte le aziende locali che hanno dovuto fare i conti con importanti perdite economiche durante il periodo pandemico.

L’ennesima dimostrazione dell’impegno di Regione Lombardia nei confronti del trasporto pubblico e della volontà di valorizzare e rafforzare un settore nevralgico per l’economia e la mobilità dei territori. In totale, sino ad oggi, per mancati ricavi da Covid, dal 2020 Regione Lombardia ha già riconosciuto alle Agenzie più di 844 milioni di euro. A questi, si aggiungono 25 milioni per far fronte ai rincari dei costi di carburante ed energia registrati nel 2022”.

