Anche quest’anno, durante i venerdì di Quaresima, la Cattedrale di Cremona ospiterà la Pausa… digiuno, un momento di preghiera e riflessione promosso dalla Zona pastorale 3. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi. L’iniziativa, che si svolgerà dal 14 marzo all’11 aprile, permetterà ai fedeli di dedicare parte della pausa pranzo alla spiritualità, unendo preghiera, digiuno e carità.

Dalle 12.30 alle 14, sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione personale. Alle 13.15, ogni venerdì, un relatore proporrà una riflessione sul tema della speranza, filo conduttore di questa edizione 2025, ispirata al versetto della Lettera ai Romani (15,13): “Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo”.

Coordinata da don Antonio Bandirali, parroco dell’Unità pastorale Sant’Omobono, l’iniziativa propone un cammino di approfondimento spirituale attraverso le metafore della speranza presenti nelle lettere di San Paolo: la speranza come salvezza, creazione, vangelo e dimora.

Le riflessioni settimanali saranno affidate a diversi sacerdoti della città. Aprirà il ciclo don Pierluigi Fontana, vicario di Cristo Re, seguito da don Paolo Arienti, parroco dell’Unità pastorale Don Primo Mazzolari, don Gianluca Gaiardi, parroco di San Felice e San Savino, e don Andrea Spreafico, parroco della Beata Vergine di Caravaggio. L’ultimo incontro, previsto per venerdì 11 aprile, sarà guidato dal vescovo Antonio Napolioni.

Oltre all’invito alla riflessione, la Pausa… digiuno sarà anche un’occasione per compiere un gesto di condivisione e solidarietà. Ai partecipanti verrà chiesto di donare il corrispettivo del pasto non consumato per sostenere il progetto della “Quaresima di Carità”, che quest’anno sarà destinato alla Casa dell’Accoglienza, in particolare all’acquisto di nuovi arredi per il Rifugio notturno.

© Riproduzione riservata