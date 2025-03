È stato approvato in Giunta il protocollo d’intesa tra il Comune di Cremona e la Parrocchia di Sant’Agostino per il recupero della chiesa dei Santi Marcellino e Pietro, situata in via Ponchielli, all’angolo con via Cavallotti. L’obiettivo è trasformarla in una sala concerti, un utilizzo già consolidato negli anni grazie alla collaborazione con il Monteverdi Festival.

Grazie al bando Cariplo Emblematici Maggiori 2025, si apre la possibilità di ottenere un finanziamento per la messa in sicurezza della chiesa, che da tempo non viene utilizzata. L’edificio presenta infatti vistose infiltrazioni d’acqua sopra l’area del presbiterio e necessita del consolidamento del portale. Un progetto di recupero è già stato elaborato dal Politecnico di Milano e ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza.

Per poter partecipare al bando, la scadenza del quale è fissata per il 13 marzo, è necessario sottoscrivere un protocollo d’intesa tra il Comune di Cremona e la Parrocchia dei Santi Giacomo e Agostino. In caso di esito positivo, il Comune si impegna a cofinanziare il progetto con un contributo di 750mila euro in tre anni, suddiviso in 150mila euro nel 2025, 300mila nel 2026 e 300mila nel 2027.

Il sindaco Andrea Virgilio ha seguito da vicino il progetto, ritenendo la questione degli spazi per la musica strategica per Cremona. La Parrocchia dei Santi Giacomo e Agostino sarà capofila del progetto, con il Comune, la Diocesi di Cremona, il Politecnico di Milano e la Fondazione Ponchielli come partner.

La chiesa, oltre a ospitare i concerti del Monteverdi Festival, sarà messa a disposizione per altri eventi musicali e culturali organizzati dalle istituzioni artistiche e culturali del territorio. L’edificio verrà concesso al Comune in comodato d’uso gratuito per 30 anni, con l’impegno da parte dell’ente locale di occuparsi degli interventi di manutenzione ordinaria.

Silvia Galli

