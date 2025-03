L’assessore Guido Guidesi, a Cremona lunedì per visitare il porto e per le valutazioni sulla Zona logistica semplificata, ha fatto il punto sull’autostrada Cremona-Mantova, della cui realizzazione si è parlato recentemente, con le rassicurazioni sia del Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sia del ministro Matteo Salvini. Dall’altro lato, il consigliere regionale Matteo Piloni ha affermato che non vi sono nè i soldi, nè il protocollo.

Anche Guidesi ha voluto rassicurare: “Ci si sta lavorando. e per Regione Lombardia questa è una priorità da punto di vista infrastrutturale. L’ha detto più volte lo stesso governatore, l’ha detto l’assessore Terzi, che è la figura di riferimento. Ovviamente c’è un’interlocuzione attiva anche con il ministero e il governo da questo punto di vista”.

Per Guidesi, “ad oggi c’è la volontà e c’è un confronto e c’è un tavolo tecnico molto attivo tra la Regione e il Ministero”. Ovviamente si dovranno “superare alcuni ostacoli, alcuni scogli. Poi dirvi se il protocollo è la soluzione, non saprei”.

