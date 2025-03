40mila euro ciascuno per il Cremona International Music festival di CremonaFiere; altrettanti per il Salone del Cavallo Americano organizzato da TFY srl; 24.800 per Cremona Art Fair di T.O.E. di Paolo Batoni; 20mila per gli eventi del Grande Fiume di SGP Grandi Eventi srl. Sono questi i contributi per un totale di 124.800 euro assegnati dalla Regione alla provincia di Cremona a seguito del bando per il sostegno al sistema fieristico lombardo 2025, che era stato aperto lo scorso novembre.

I progetti ammessi e finanziati sono stati 33 per oltre 1 milione di euro.

A fronte di una eventuale ulteriore disponibilità finanziaria, verranno finanziati anche i restanti progetti valutati come ammissibili e finanziabili.

Il bando era finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti.

Potevano partecipare i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia e che avessero

abbiano qualifica internazionale, nazionale o regionale e siano incluse nel calendario fieristico regionale lombardo del 2025; o in alternativa che fossero alla prima edizione in Lombardia, in quanto manifestazioni di nuova ideazione oppure manifestazioni precedentemente organizzate fuori dalla Lombardia.

© Riproduzione riservata