Polizia ancora kebab K2 di via Guarneri del Gesù a Cremona. Ieri in tarda serata gli agenti della Questura sono intervenuti a causa di un’accesa discussione tra due avventori. Urla e schiamazzi sono stati segnalati alla centrale che ha inviato sul posto due Volanti. All’arrivo degli agenti gli animi si sono subito calmati e i due litiganti se ne sono andati. Nei loro confronti non sono stati presi provvedimenti. Lo scorso 26 febbraio, i poliziotti avevano arrestato due gemelli albanesi e un minorenne italiano per rapina e lesioni nei confronti del titolare dell’esercizio.

S.P.

