Il campus di Santa Monica dell’Università Cattolica ospiterà, a partire da mercoledì 12 marzo un ciclo di seminari dedicate alle politiche per la ricerca e l’innovazione, organizzato dal professor Francesco Timpano nell’ambito delle lauree magistrali in Gestione d’azienda e in Innovazione e imprenditorialità digitale. L’appuntamento è a mezzogiorno.

“Negli anni scorsi, si sono alternati funzionari europei, del governo nazionale e dei governi regionali italiani che implementano quelle politiche che hanno come obiettivo la generazione dell’innovazione attraverso la promozione della ricerca di base, il sostegno alla ricerca applicata, ovvero alla ricerca rilevante per le imprese, ed allo sviluppo sperimentale” ha puntualizzato il professor Timpano. “Il processo di generazione dell’innovazione è sempre infatti il risultato di uno sforzo che deve vedere l’interazione tra le imprese che la domandano, le università e i centri di ricerca (pubblici e privati) che la offrono e le istituzioni di governo che la sostengono con risorse finanziarie e con un quadro normativo favorevole. L’innovazione è sempre il risultato di un ambiente in cui questi tre attori cooperano al fine di generare beni e servizi innovativi utili per la società”.

Quest’anno il ciclo di seminari vede il coinvolgimento di Vito Marraffa, partner Deloitte che si occupa di incentivi per l’innovazione, di Federico Rappelli, project manager di Polis società della Regione Lombardia impegnata a supportare l’azione di policy making della regione e di Francesco Cicione, founder di Entopan che ha promosso al Sud, in Calabria, esportandola anche all’estero un modello di diffusione dell’innovazione (Harmonic Innovation Ecosystem) che appare come una vera rivoluzione in quel contesto. “Andiamo oltre le politiche, parlando con coloro che si rapportano con imprese ed istituzioni per generare innovazione in modo concreto” conclude Timpano, docente del corso di Politica economica e promotore dell’iniziativa che proseguirà fino al 2 aprile prossimo.

“Sarà una bella esperienza per i nostri studenti che cerchiamo di fare operativamente confrontare con i generatori di innovazione del nostro tempo”.

