“Noi ci siamo”: questo il nome che si è dato il gruppo di cittadini che intende fare massa critica nei confronti dell’amministrazione comunale e in generale di tutte le istituzioni preposte, per chiedere più sicurezza in città. Il movimento spontaneo, promosso da Mimma D’Avossa e Sabrina Guasti, è sorto una decina di giorni fa, sull’onda degli ultimi gravi fatti di cronaca, che hanno fatto crescere l’allarme sicurezza a Cremona.

Un’aggregazione apartitica che dopo un primo incontro informale si è riunito mercoledì scorso presso la sede del Comitato Centro, proprio nel cuore dei Giardini Pubblici di piazza Roma, spesso teatro di episodi di violenza e teppismo.

“Ci stiamo organizzando per convogliare altri cittadini che avessero la volontà di unirsi, per fare sentire la propria voce alle Autorità competenti”, affermano le organizzatrici. “Il prossimo appuntamento istituzionale sarà mercoledì 19 marzo alle 18. Ci recheremo nuovamente presso la sede del Comitato di quartiere Centro di piazza Roma. Questa volta vorremmo poter essere molti di più. Per questo abbiamo creato una casella e-mail alla quale è possibile iscriversi per interfacciarsi con i componenti del neonato movimento”.

Questoo è l’indirizzo: noicisiamocremona@gmail.com

© Riproduzione riservata