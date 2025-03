Sarà niente meno che la nota criminologa Roberta Bruzzone la protagonista del primo appuntamento con Ponchielli Talk, in scena mercoledì 12 marzo (ore 20.30). La psicologa forense affronterà un tema di grande attualità: Quando l’amore diventa una trappola. Dalla manipolazione affettiva al femminicidio.

“Siamo circondati da persone che potrebbero tranquillamente rientrare nelle definizioni cliniche di narcisisti maligni e manipolatori di varia natura” spiegano gli organizzatori. “Ce li troviamo di fronte a casa, al lavoro, in palestra, a scuola e, oggi più che mai, anche sui social network”.

Le tematiche affrontate nell’incontro con Roberta Bruzzone sono il fil rouge che ritorna anche nel cartellone della Stagione di Prosa di quest’anno: i legami visti nelle loro infinite e svariate sfaccettature, d’amore, d’amicizia, familiari. In particolar modo negli spettacoli Scene da un matrimonio di I. Bergam per la regia di Raphael Tobia Vogel (14 gennaio) e Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese (18 e 19 marzo). Esploreremo così le molteplici relazioni sentimentali, per riflettere sulla loro importanza.

Roberta Bruzzone è psicologa forense, criminologa investigativa ed esperta in criminalistica applicata all’analisi della scena del crimine. È docente di Criminologia, Psicologia Investigativa e Scienze Forensi presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari. Svolge attività di consulente tecnico nell’ambito di procedimenti penali, civili e minorili. È presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi e docente accreditato presso gli istituti di formazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

