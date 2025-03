Una vera e propria discarica a cielo aperto quella che si vede in via Casalmaggiore, zona Battaglione, a lato del ristorante pizzeria Il Ceppo, ormai chiuso da tempo. In quest’area verde, da mesi, campeggiano rifiuti di ogni tipo, che nel tempo continuano ad accumularsi, come se qualcuno avesse eletto quel luogo a propria spazzatura personale.

A segnalarla un cittadino molto attento all’ambiente, Elia Sciacca. Vi sono sacchi dell’indifferenziato, lasciati da chi, probabilmente, vuole eludere la tariffa puntuale che ormai molti Comuni adottano. Ma ci sono anche latte di pittura vuote, abbigliamento, liquidi non ben identificati, batterie d’auto esauste, pezzi di plastica, mobili, e via di seguito.

Una situazione che si protrae nel tempo e che nessuno sembra voler risolvere: sorgendo su un’area privata, infatti, chi è deputato alla raccolta di rifiuti non interviene, col risultato che le cose continuano a peggiorare. lb

