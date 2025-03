Mercoledì 5 marzo, in Camera di Commercio a Cremona, ha preso il via il percorso formativo gratuito dal titolo Turismo e artigianato musicale: strumento per la valorizzazione delle eccellenze del territorio, inserito all’interno del Piano Operativo di Visit Cremona Dmo – Destination Management Organization del territorio provinciale, sostenuta dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e dal Comune di Cremona.

Ad aprire i lavori Eleonora Odorizzi di Italian Stories che ha tenuto un interessante approfondimento su artigianato e turismo, spiegando come creare sinergie vincenti tra questi due mondi e presentando case history di successo legate all’artigianato musicale.

Il percorso formativo, dedicato a guide turistiche, operatori del settore turistico e musicale, teatri, festival, liutai e a tutti gli interessati alla tematica, prevede 6 incontri che hanno l’obiettivo di fornire una panoramica su strumenti, strategie e casi studio per valorizzare le eccellenze musicali di un territorio.

Dalla sinergia tra festival musicali e promozione territoriale alla progettazione di nuove visite innovative ed interattive a tema musicale, dal marketing territoriale e digitale fino alla creazione di pacchetti e prodotti turistici con tour operator specializzati in viaggi musicali. Gli incontri saranno tenuti da relatori e docenti selezionati tra i maggiori esperti del settore a livello nazionale.

Prossimo appuntamento mercoledì 12 marzo, dalle ore 17, online e nella sede della Camera di Commercio a Cremona, con Martha Friel, Professoressa di economia e management del turismo all’Università IULM e Alessandra Di Caro, PM di Visit Cremona.

Durante la lezione verranno presentati dati e trend per inquadrare il fenomeno del turismo musicale ed il target del turista musicale, con focus su dinamiche della domanda e mercati esteri.

Il percorso proseguirà con i seguenti appuntamenti:

19 marzo – ore 17.00 – 19.00 – Festival musicali e promozione territoriale – online

26 marzo – ore 17.00 – 19.00 – Esperienze turistiche innovative e storytelling – online

2 aprile – ore 17.00 – 19.30 – Marketing territoriale e digitalizzazione – online

9 aprile – ore 16.30 – 19.30 – Intermediazione e contrattualistica nel turismo musicale – in presenza a Crema (Sala Ricevimento del Comune di Crema) e online

La partecipazione è gratuita ed è possibile ancora iscriversi ai prossimi incontri scrivendo all’ indirizzo mail: visitcremonadmo@gmail.com o compilando il seguente form: https://forms.gle/ixKEf2UKDTjLxj8A9

