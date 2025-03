Vasta operazione dei carabinieri della Compagnia di Cremona e dei Nas ieri dalle 16 alle 21 nei locali pubblici cittadini per verificare la correttezza delle procedure amministrative e il rispetto delle norme igieniche, ma soprattutto per monitorare la somministrazione di alcool ai giovani. In totale sono stati 8 i locali pubblici ispezionati e 70 le persone controllate, 15 delle quali sono risultate con precedenti di polizia.

Le verifiche sono state effettuate soprattutto nei locali del centro città, piazza della Pace e piazza Stradivari in particolare.

I militari del Nas hanno emesso alcune prescrizioni di adeguamento gestionale nei confronti dei vari gestori. Due di questi sono anche stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per le mancate manutenzione degli estintori. Inoltre, sono state elevate varie sanzioni amministrative, per un totale di oltre 10 mila euro, per svariati motivi tra cui condizioni igieniche non conformi, mancate attuazioni delle procedure di autocontrollo, violazioni del divieto di fumo all’interno della cucina, omessi aggiornamenti delle S.C.I.A. Uno dei locali controllati è stato sanzionato per avere somministrato bevande alcooliche a due minori, identificati in due 17enni.

Tutta l’attività, in particolare quella di contrasto alla somministrazione di alcolici ai minori, ha avuto un carattere preventivo e non solo repressivo visti anche i recenti fatti di cronaca registrati in città, causati spesso dallo stato di ebbrezza alcolica anche di giovanissimi. La presenza di tanti mezzi e uomini dell’Arma non è peraltro passata inosservata ed è stata accolta con favore da parte dei cittadini: è evidente che la presenza costante e visibile delle Forze dell’Ordine risulta cruciale per mantenere l’ordine pubblico, garantire la sicurezza, prevenire ogni forma di illegalità e garantire un ambiente sicuro.

