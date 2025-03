L’Assemblea nazionale di Confcommercio ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio. Europa, responsabilità, partecipazione e innovazione le parole chiave della nuova consiliatura.

A rivolgergli un saluto e un augurio è Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona: “Desidero esprimere le più sincere congratulazioni al Presidente Carlo Sangalli per la sua riconferma alla guida della Confederazione per il prossimo quinquennio” ha detto. “La sua leadership continuerà a essere fondamentale per affrontare le sfide future e sostenere le imprese del terziario in un contesto in continua evoluzione.

La sua visione orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori rappresenta un faro per tutte le associazioni territoriali. Siamo certi che, sotto la sua guida, Confcommercio continuerà a promuovere iniziative volte a rafforzare la competitività delle nostre imprese e a migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.

Con l’augurio di un proficuo lavoro, rinnoviamo la nostra stima e il nostro pieno supporto al Presidente Sangalli”.

© Riproduzione riservata