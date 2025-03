In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la Nefrologia dell’Asst di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia (Sin) e la Fondazione Italiana del Rene Ets (Fir), organizza un Open Day dedicato alla prevenzione e alla salute renale.

L’appuntamento è il 13 marzo, dalle ore 9 alle 16, Sala Eventi di Spazio Comune (Piazza Stradivari 7, Cremona). Il tema di quest’anno, “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni”, sottolinea l’importanza della prevenzione e della consapevolezza sui fattori di rischio per la malattia renale.

Per l’occasione, il personale del centro vaccinale sarà a disposizione per fornire informazioni, verificare lo stato vaccinale e prenotare eventuali vaccinazioni, dedicate ai pazienti nefropatici a rischio, che si terranno nel pomeriggio, al Centro Hub Vaccinale di via Dante 134.

Antonella Laiolo (direttrice della SC Vaccinazioni e Sorveglianza delle Malattie Infettive) spiega: “I pazienti nefropatici sono più vulnerabili alle infezioni, poiché la loro condizione (in particolare l’uremia) compromette il sistema immunitario, influenzando il funzionamento dei globuli bianchi (monociti, fagociti, linfociti B e T). Inoltre, si verificano alterazioni della flora intestinale e un aumento della permeabilità alle endotossine”.

LE VACCINAZIONI CONSIGLIATE

Per i pazienti nefropatici alcune vaccinazioni sono fortemente raccomandate e offerte gratuitamente, in quanto contribuiscono a ridurre il rischio di infezioni.

iL Vaccino anti-epatite B potenziato: il paziente nefropatico è particolarmente vulnerabile all’epatite B, sia a causa del deficit immunitario legato alla malattia, sia per l’eventuale terapia dialitica. È fondamentale mantenere un titolo anticorpale elevato per garantire una protezione efficace, motivo per cui si utilizza un vaccino potenziato con monitoraggio periodico degli anticorpi. Si consigliano inoltre il vaccino anti-pneumococco, il vaccino anti-meningococco, il vaccino anti-herpes zoster e il vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia (Mpr) o anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella (Mprv).

INFO POINT E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Saranno infine presenti punti informativi sulla promozione della salute e sull’Attività Fisica Adattata (AFA), con la partecipazione degli infermieri di famiglia del Distretto di Cremona.

Altri info point saranno attivi nel pomeriggio all’Hub Vaccinale di via Dante 134 (15.30-16.30) e al Consultorio di Casalmaggiore Piazza Garibaldi 3 (8.30 alle 16.30).

