Questa mattina il consigliere regionale Matteo Piloni ha incontrato il sindaco di Castelleone, Federico Marchesi insieme all’assessore Gianluigi Valcarenghi e il consigliere Massimiliano Busnelli.

“Un bell’incontro – ha dichiarato Piloni – nel quale sono emersi alcune questioni ‘aperte’ che gli amministratori di Castelleone mi hanno attenzionato e che riguardano Regione Lombardia”.

Un primo tema affrontato riguarda le problematiche relative ai passaggi a livello che attraversano la città. “E’ un tema molto sentito per i castelleonesi, soprattutto per ragioni di sicurezza in quanto sono ancora frequenti episodi di mancato abbassamento o sollevamento sbarre che creano disagio” ha proseguito il consigliere. “Nel 2019 è stato siglato un protocollo di intesa tra il comune ed Rfi, che andrebbe portato avanti. A tal riguardo mi sono preso impegno di organizzare un incontro con Regione per valutare come procedere”.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle problematiche legate alla sanità, tra cui l’attesa apertura della terza Casa di Comunità e la carenza di medici di base.

“Regione Lombardia ha assicurato la realizzazione della terza Casa di Comunità presso Fondazione Brunenghi – dopo quelle di Crema e Rivolta d’Adda – Si tratta di capire i tempi” ha spiegato Piloni.

Un’ulteriore criticità riguarda l’assenza di medici di base nei comuni vicini. “Da marzo di quest’anno, a Trigolo, Genivolta e Cumignano sul Naviglio è rimasto un unico medico che andrà in pensione in autunno. Molti cittadini di questi paesi si stanno appoggiando da qualche giorno ai medici di Castelleone”.

In chiusura il sindaco Marchesi ha sottolineato il valore del lavoro svolto dall’Area Omogenea del Cremasco. “Un’esperienza positiva che sta dando risultati per il territorio e che sosteniamo e a cui partecipiamo con convinzione perché si sta dimostrando capace di portare avanti progettualità concrete, mantenendo una forte coesione politica e territoriale”.

© Riproduzione riservata