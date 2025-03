Il ruolo della fisioterapia in Area critica è stato il tema del convegno organizzato nell’aula magna dell’ospedale di Cremona in occasione della sedicesima edizione del premio Telli 2025. Un momento importante di confronto, ma anche per celebrare l’impegno, la ricerca e la passione dei giovani studenti del Corso di Studi in Fisioterapia dell’Università di Brescia, sede di Cremona.

La premiazione si è inserita all’interno di un evento formativo e informativo, focalizzando l’attenzione sull’importanza della fisioterapia nelle cure intensive. Grazie al sostegno di Cassa Padana, le borse di studio destinate ai primi classificati sono state assegnate a Giuseppe Buccella e Irene Cavalli per il progetto Nutri-Menti. Al secondo posto si sono classificate Barbara Preghinella e Chiara Salvatori con Verifica dell’efficacia del trattamento riabilitativo e chirurgico nell’impingement femoro-acetobalre: revisione sistematica della letteratura e metanalisi, mentre terzo posto (senza borsa di studio) per Chiara Castelnovi ed Elisa Barbera con Verifica dell’efficacia e della compliance al trattamento e all’autotrattamento nelle pazienti con linfedema dell’arto superiore chirurgico-oncologico: scoping review.

Ad aprire la cerimonia è stata aperta dal direttore generale dell’Asst di Cremona Ezio Belleri, che dopo i saluti, ha ringraziato l’Università degli Studi di Brescia, la famiglia Telli e Cassa Padana, per il sostegno che ogni anno offrono ai giovani fisioterapisti. “La ricchezza di questo evento è quella di mettere insieme la didattica, la ricerca e la parte pratica della professione” ha detto. “Per uno studente è importantissimo potersi confrontare con i professionisti e apprendere anche attraverso la loro esperienza, utilissima per entrare in contatto con il mondo del lavoro – ha affermato Belleri rivolgendosi alle ragazze e ai ragazzi presenti. Congratulazioni ai vincitori per la qualità del lavoro svolto che mette in luce il valore della fisioterapia come disciplina in evoluzione e in continua crescita, applicabile a diversi percorsi di cura per il benessere del paziente in contesti complessi come ad esempio la terapia intensiva”.

Successivamente la presidente del Corso di studio in Fisioterapia dell’ Università di Brescia, Francesca Bonomini, si è rivolta agli studenti: “Voi siete il futuro della fisioterapia” ha detto. “Spero che questo incontro favorisca il dialogo fra di voi, e la collaborazione tra i professionisti, avendo come obiettivo il garantire ai pazienti cure sempre migliori”.

Anna Maria Ottolini, consigliere Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista, in rappresentanza di Angelo Mazzali, presidente dell’Ordine, ha avvertito che “sono molte le sfide che attendono tutte le professioni sanitarie; sia per il cambiamento digitale che per l’invecchiamento della popolazione. La sanità avrà ogni volta di più un ruolo centrale”.

Molti i professionisti e gli studenti che hanno voluto prendere parte a questo momento, nel ricordo di Roberto Telli, giovane fisioterapista e cestista cremonese, scomparso prematuramente nel 2008. “Questo premio nasce quando Robi è mancato in un incidente stradale” ha raccontato la sorella, Stefania Telli. “Fu fortemente voluto da Marita Mariotti, allora coordinatrice del corso di laurea in Fisioterapia, cui Robi era molto affezionato. Premiare giovani fisioterapisti che, come lui, si affacciano al mondo del lavoro pieni di entusiasmo e di idee, è un modo per trasmettere un po’ della sua eredità”.

Il valore della manifestazione è stato ulteriormente sottolineato da Cristian Carubelli, direttore del Corso di Studi in Fisioterapia, Sede di Cremona, che fu anche professore universitario di Roberto: “Per la nostra sede universitaria, questa cerimonia rappresenta l’evento più significativo dell’anno accademico. È un momento speciale, che ci permette di ricordare un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama fisioterapico e sportivo del nostro territorio”.

FISIOTERAPIA IN TERAPIA INTENSIVA PER IL RECUPERO MOTORIO

Questa edizione 2024 ha approfondito il ruolo sempre più cruciale della fisioterapia in area critica. Enrico Storti, direttore dell’Unità di Terapie Intensive dell’ASST di Cremona, ha sottolineato l’importanza di un intervento fisioterapico precoce in contesti di emergenza: “Per Area Critica si intendono tutti quei reparti in cui vengono assistiti pazienti tempo-dipendenti, che necessitano di supporto vitale e monitoraggio continuo. Un intervento tempestivo può fare la differenza nel recupero, aiutando il paziente a tornare alla propria vita e attività lavorativa”.

A Cremona, la presenza di un fisioterapista specializzato in terapia intensiva è ormai una realtà consolidata, frutto della consapevolezza di quanto la riabilitazione precoce possa incidere sul percorso di cura. “La fisioterapia non si limita al movimento, ma include attività respiratorie e strategie per favorire una ripresa più rapida, riducendo anche il tempo di degenza in terapia intensiva” ha aggiunto Storti.

IL PROGETTO VINCITORE

ol progetto Nutri-Menti rappresenta uno studio pilota, condotto presso l’Asst di Cremona, per valutare l’efficacia della fisioterapia integrata nei pazienti oncologici affetti da tumori dell’apparato digerente durante la chemioterapia pre-operatoria.

Per i vincitori, questo premio rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un’importante occasione per dare visibilità a un tema ancora poco affrontato in ambito fisioterapico. “È una grande soddisfazione e una piacevole sorpresa”, ha dichiarato Irene Cavalli, sottolineando come il percorso di tesi sia stato un’esperienza intensa e formativa. Giuseppe Buccella ha invece evidenziato il valore umano del Premio Telli: “Riceverlo è un onore, perché celebra la memoria di Roberto e i valori di amicizia, sport e condivisione che ogni anno uniscono tanti ragazzi attorno a questo evento”.

© Riproduzione riservata