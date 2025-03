Si è svolta ieri, nella Sala Consiliare della Provincia di Cremona, la prima seduta del Comitato di Gestione dell’ATS (associazione temporanea di scopo) “Io Ci CRedo”, successiva all’Assemblea dei Soci del 4 marzo 2025, nella quale è stato confermato l’attuale assetto di governance.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, che ha ribadito l’importanza strategica di questa nuova fase per l’Agenzia Territoriale per lo Sviluppo. “L’ATS rappresenta uno strumento fondamentale di governance multilivello e di programmazione condivisa – ha sottolineato Mariani –. Il lavoro svolto fino ad oggi ha gettato le basi per una visione di sviluppo integrata e concreta, ma ora siamo chiamati a compiere un salto di qualità nella realizzazione delle azioni previste per il 2025”.

Nel corso dell’incontro è stato tracciato il quadro operativo dei prossimi mesi, a partire dal potenziamento dei Cantieri tematici, strumenti di lavoro trasversali già attivi o in fase di insediamento.

È stato inoltre condiviso il calendario dei cantieri in programma tra marzo e aprile, che vedranno coinvolti enti pubblici, imprese, associazioni di categoria, sindacati, realtà del terzo settore e mondo della formazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla pianificazione delle Assise 2025, che rappresenteranno un nuovo momento di confronto partecipato e pubblico sui risultati raggiunti e sulle nuove direttrici di sviluppo territoriale.

Il Comitato di Gestione, così come definito nella recente Assemblea dei Soci, è composto da:

Roberto Mariani – Presidente della Provincia di Cremona

Santo Sparacino – Sindaco di Grontardo

Aries Bonazza – Sindaco di Ripalta Cremasca

Enzo Galbiati – Sindaco di Spino d’Adda

Leonardo Andrea Virgilio – Sindaco di Cremona

Filippo Bongiovanni – Sindaco di Casalmaggiore

Fabio Bergamaschi – Sindaco di Crema

Stefano Allegri – Presidente dell’Associazione Industriali di Cremona

Giovanni Roncalli – Direttore di Coldiretti Cremona

Stefano Trabucchi – Presidente di Confartigianato Imprese Cremona

Andrea Badioni – Presidente di Confcommercio Cremona

Ivan Zaffanelli – CGIL (con Elena Curci come supplente)

Gian Domenico Auricchio – Presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia (con Ilaria Casadei come supplente)

Il Comitato, che proseguirà con incontri periodici, avrà il compito di indirizzare e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, garantendo un approccio sinergico e multilaterale.

Tra gli obiettivi prioritari figurano il rafforzamento delle politiche per la formazione e l’occupazione, la valorizzazione dell’identità territoriale e del marketing locale, lo sviluppo delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e dei servizi alla persona.

“Il percorso avviato con l’ATS – ha concluso Mariani – ha già dimostrato che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità possiamo affrontare con efficacia le sfide della crescita e dell’innovazione. L’impegno ora è accelerare e rendere sempre più visibili i risultati per tutto il territorio”.

© Riproduzione riservata