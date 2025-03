Nata a Cremona nel 2015 all’interno del centro di ricerca Mobile Lab del Politecnico di Milano come AppQuality, Unguess è stata la prima piattaforma in Italia a utilizzare la metodologia del crowdtesting per effettuare test da cui ottenere feedback rilevanti ed efficaci provenienti da una community di utenti reali. Questi utenti, iscritti alla piattaforma online Tryber e ingaggiati con un sistema di ricompense per testare app, siti web, servizi di e-commerce, interfacce bot e altri software, interagiscono con l’utente, segnalando eventuali bug, malfunzionamenti, vulnerabilità per migliorare l’esperienza di navigazione.

Con i suoi 100 dipendenti in Italia e all’estero e un portafoglio di oltre 250 grandi clienti, come Trenord, Sisal, Sky, Vodafone, Findomestic, Unguess oggi celebra i suoi 10 anni con una crescita dei suoi ricavi superiore al 50% che sancisce il raggiungimento del break-even point operativo. Nel corso del nuovo anno, l’azienda prevede di sviluppare ulteriormente la propria presenza in Francia e generare un ulteriore aumento del volume d’affari del gruppo rispetto al 2024.

“Festeggiamo con orgoglio i nostri primi 10 anni, un traguardo reso ancora più speciale dal raggiungimento del break-even point” commenta il Ceo Luca Manara. “Questo risultato testimonia il nostro impegno costante verso una crescita sostenibile, l’innovazione e la capacità di adattarci a un mercato in continua evoluzione. UNGUESS è nata da una visione audace: trasformare il modo in cui le aziende interagiscono digitalmente con i propri clienti. Oggi siamo una realtà consolidata, un punto di riferimento per chi cerca soluzioni all’avanguardia nel campo della User Experience e della Software Quality. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: offrire soluzioni innovative che generino valore per i nostri clienti e contribuiscano a migliorare la relazione tra aziende e consumatori. Siamo pronti a scrivere i prossimi 10 anni di successi, con la stessa passione e determinazione che ci hanno guidato fino ad oggi”.

