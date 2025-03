Una nuova area fitness all’aperto nell’area verde di via Pietro Nenni: questo il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Stagno Lombardo, finanziato nell’ambito del Bando Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024. L’iniziativa rientra nei piani del Distretto del Commercio Tra Cascine e Pievi, di cui il comune fa parte.

L’area fitness sarà realizzata in una zona residenziale, attualmente incolta, e sarà attrezzata per favorire l’attività sportiva all’aria aperta. Il progetto prevede anche l’integrazione con elementi ecologici e di biodiversità, come aiuole di piante aromatiche e spazi verdi pensati per favorire la presenza di farfalle e insetti impollinatori, riducendo nel contempo il fastidio delle zanzare.

Il nuovo spazio sarà dotato di attrezzature per l’allenamento all’aperto. Saranno inoltre installati panchine, portabiciclette e portarifiuti, mentre una staccionata in plastica riciclata delimiterà la zona. Per migliorare la fruibilità dell’area, è prevista anche l’installazione di una fontanella.

I lavori inizieranno con la sistemazione del terreno, attualmente irregolare e privo di vegetazione, e la rimozione della vegetazione in eccesso lungo i margini. Successivamente, verranno realizzate le piazzole per le attrezzature fitness con strati antitrauma in ghiaia e saranno piantumati alberi e arbusti per garantire ombreggiatura e arricchire il paesaggio urbano.

Per favorire la sostenibilità ambientale, l’area verrà dotata di un impianto di irrigazione a goccia, e il terreno sarà seminato con un miscuglio di prato fiorito e piante aromatiche come lavanda, rosmarino, finocchietto e menta.

L’obiettivo del progetto è creare uno spazio fruibile da tutta la comunità, che promuova uno stile di vita sano e il benessere all’aria aperta, offrendo un punto di aggregazione per sportivi, famiglie e residenti.

