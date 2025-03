Il divario di genere nel mondo del lavoro è una realtà ancora troppo presente nella nostra società. Il gender pay gap, le dimissioni post-maternità, gli stereotipi e le molestie rappresentano ostacoli concreti alla piena realizzazione professionale e personale delle donne. Per affrontare questi temi, CGIL Cremona, CISL Asse del Po e UIL Cremona Mantova promuovono un incontro con Irene Facheris, autrice del libro “Parità in pillole, impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane”, la quale sarà intervistata dalla giornalista e scrittrice Beatrice Ponzoni. Un’occasione di riflessione e approfondimento che metterà al centro il tema delle disuguaglianze di genere con uno sguardo critico e consapevole.

L’appuntamento è per venerdì 14 marzo, dalle ore 17:00 alle 18:30, presso Civico 81, in via Bonomelli 81 a Cremona. L’evento è rivolto a delegate e delegati sindacali, ma aperto alla cittadinanza.

Germano Denti, coordinatore UIL Cremona, evidenzia “Non amo le ricorrenze vissute come un atto dovuto, soprattutto quando si parla di donne. Ciò che mi spaventa è l’indifferenza, la mancata presa di coscienza. Questo evento vuole essere un punto di partenza per sensibilizzare e ribadire che il rispetto e il riconoscimento valgono più di qualsiasi celebrazione”.

Secondo Maria Teresa Perin, segretaria della CGIL Cremona, “tutti i dati ufficiali su occupazione, salari, carriere confermano che viviamo ancora in un sistema sociale e culturale in cui il potere economico e politico è prevalentemente detenuto dagli uomini. La differenza di genere quindi è ancora ampia. Con l’autrice cercheremo di approfondirne le ragioni.”

Un concetto ribadito anche da Patrizia Rancati, segretaria della CISL Asse del Po, che sottolinea come “ancora oggi per le donne esistano difficoltà a conciliare maternità e realizzazione in ambito professionale, c’è un divario retributivo di genere importante e siamo ancora in presenza di stereotipi e molestie. Sono temi a noi cari, che affrontiamo con il punto di vista di una scrittrice: non devono rimanere nell’ombra, la consapevolezza è la strada giusta.”

L’incontro vuole accendere i riflettori su questioni fondamentali per la giustizia sociale e l’uguaglianza di genere, offrendo strumenti di consapevolezza per superare le discriminazioni e promuovere un cambiamento culturale necessario su cui, ancora, si fa troppo poco.

